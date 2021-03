Mehr Infizierte und steigende Inzidenz

Weiter steigende Infektionszahlen in Münster: Die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Mittwoch weiter gestiegen. 463 Menschen sind nach Angaben der Stadt derzeit nachweislich infiziert, am Dienstag waren es 452 . So viele Infizierte gab es in Münster zuletzt Ende Januar (454 am 25. Januar).

Am Mittwoch wurden 47 Neuinfektionen registriert. Ihnen stehen 36 Gesundmeldungen gegenüber. Die Gesamtzahl labordiagnostisch bestätigter Fälle ist damit auf 6337 gestiegen, davon sind 5771 Menschen wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle blieb am Mittwoch unverändert. Seit Beginn der Pandemie sind 103 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz steigt auf fast 70

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch ebenfalls weiter gestiegen. Das Landeszentrum Gesundheit meldete einen Wert von 69,5 (+2,2). Das ist der zweitniedrigste Wert in NRW, nur im Kreis Höxter war die Inzidenz am Mittwoch niedriger (61,3). Nur in zehn Kommunen in NRW lag die Inzidenz am Mittwoch unterhalb von 100.

In den Krankenhäusern in Münster werden laut Mitteilung der Stadt aktuell 33 Covid-19-Patienten behandelt, auch diese Zahl ist in den vergangenen Tagen angestiegen. Neun Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, sieben müssen beatmet werden.