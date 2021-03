Münster -

Von Karin Völker

Keine Impfung mehr mit Astrazeneca: Was seit Dienstag für Menschen unter 60 in ganz Deutschland gilt, wurde am Mittwoch auch im Impfzentrum in Münster Realität. Dr. Hendrik Oen beruhigt auch jene, die bereits mit Astrazeneca geimpft wurden und auf den zweiten Termin warten.