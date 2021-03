Vor genau einem Jahr, kurz nach Beginn des ersten Lockdowns, sperrte die Stadt die Grünfläche rund um die Aaseekugeln sowie die Aaseeterrassen ab, um Menschenansammlungen zu verhindern. Es gehe darum, die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen, betonte damals die Verwaltung. Die Zahl der Infizierten lag Anfang April 2020 unter 300. Anders in diesem Jahr: Trotz Osterfest und sommerlichen Temperaturen sollen diese Bereiche in den kommenden Tagen frei zugänglich bleiben. Dies betonte die Verwaltung am Mittwoch auf Anfrage unserer Zeitung. Zum Vergleich: Aktuell liegt die Zahl der infizierten Münsteraner bei 463.