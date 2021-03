Joko und Klaas liefern Reportage vom Uniklinikum in Münster

Am Dienstagabend haben Joko und Klaas ihre Show " Joko und Klaas gegen ProSieben " gewonnen. Dafür bekamen sie 15 Minuten Sendezeit von dem Privatsender .

Die bekannten TV-Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind meistens für ihre skurrilen und witzigen Sendungen bekannt. Doch seit die beiden ProSieben-Moderatoren in ihrer Show "Joko und Klaas gegen ProSieben" Sendezeit gewinnen können, machen Winterscheidt und Heufer-Umlauf des Öfteren auch auf ernste Themen aufmerksam. So hat sich das TV-Duo unter anderem schon mit der Flüchtlingskrise und dem sexuellen Missbrauch von Frauen beschäftigt und so für ein großes Echo für gesorgt.

Aufmerksamkeit für Pflegekräfte

Am Mittwochabend lenkten Joko und Klaas erneut Aufmerksamkeit auf ein aktuelles Thema: den Pflegenotstand. Erstmals in der Geschichte ihrer Show weihten die beiden Moderatoren dafür auch ProSieben ein. Denn statt den geplanten 15 Minuten dauert ihre Sendung am Ende mehrere Stunden. Dabei wird keine Werbung gezeigt - für den Privatsender außergewöhnlich. Laut Joko Und Klaas ist das nur aufgrund von Sponsoren möglich, die das Ganze finanzierten. Aus der Show wurde eine ganze Reportage.

Der komplette Beitrag, der nach einer kurzen Einleitung von Joko und Klaas eingespielt wurde, zeigt die Arbeit von Maike Ista am Uniklinikum in Münster. Die Fachgesundheits- und Kinderkrankenpflegerin filmt dabei einen typischen Arbeitstag aus der Ich-Perspektive mit einer Go-Pro-Kamera. Der Fernsehzuschauer ist bei der Frühschicht ganz nah dran. Während des Beitrags blendet ProSieben immer wieder verschiedene Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen aus ganz Deutschland ein, die ihre Sicht auf ihren Job schildern.

"Irgendwann können wir auch nicht mehr", beschreibt Alexander Jorde aus Hildesheim die aktuelle Lage der Pflegekräfte und und fügt hinzu: "Wir sind am Rande unserer Kraft." Andere Pflegekräfte sprechen von fehlender Anerkennung und berichten von Überlastung. Die Corona-Krise hätte die Situation weiter verschlimmert. Es hagelt Kritik an der Politik, es werden bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Bezahlung gefordert.

#NichtSelbstverständlich trendet bei Twitter

Unter dem Hashtag #NichtSelbstverständlich zollen während der Sendung Tausende Twitter-Nutzer den Pflegekräften Respekt und fordern mehr Anerkennung. Für Joko und Klaas gibt es viel Lob dafür, dass sie ihre Sendezeit dem wichtigen Thema des Pflegenotstandes widmen. Sogar Konkurrenzsender wie RTL und Arte loben ProSieben für ihre Aktion. Sogar von deutscher TV-Geschichte ist die Rede.

Gedreht wurde der Beitrag am Uniklinikum in Münster nach Angaben von ProSieben am 18. März. Das UKM geriet vor kurzem erst selbst in die Kritik für den Umgang mit Pflegekräften. So klagt Verdi aktuell gegen die Entlassung eines Krankenpflegers, der sich zuvor kritisch gegen die Zustände für Pflegekräfte geäußert hatte .