Wegen eines technischen Defekts an einem Transformator musste die Raphaelsklinik am Donnerstagmorgen auf Notstromversorgung umstellen.

Grund zur Panik gebe es nicht, sagte ein Sprecher des Innenstadt-Krankenhauses am Morgen. Der Transformator befinde sich in einem separaten Gebäude außerhalb der Raphaelsklinik, zu keiner Zeit seien Patienten, Mitarbeiter der Raphaelsklinik oder des vorgelagerten Ambulanzzentrums in Gefahr gewesen.

Gegen 8.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Da es weder zu einem Brand noch zu Rauch- oder Geruchsentwicklung kam, war der Einsatz mit mehreren Fahrzeugen aber nur von kurzer Dauer.

Neuer Transformator aus Bielefeld

Das Notstromaggregat habe routinemäßig die Versorgung der Klinik übernommen, es sei allerdings vereinzelt zu Beeinträchtigungen gekommen, da weniger wichtige Stromkreise nicht von dem Aggregat versorgt werden können, hieß es in einer ersten Mitteilung des Krankenhauses.

Experten der Haustechnik der Raphaelsklinik sowie einer Spezialfirma für Energieversorgung bemühten sich in der Folge darum, das Problem zu lösen. Mit Erfolg: Am Nachmittag war das Krankenhaus wieder am Stromnetz, nachdem ein neuer Transformator aus Bielefeld beschafft worden war. Die Klinikleitung dankte am Nachmittag in einer Mitteilung allen beteiligten Expertinnen und Experten für die außergewöhnlich schnelle Umsetzung der technischen Maßnahmen.