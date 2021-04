Münster beteiligt sich an der Aktion „Stadtradeln“

Drei Wochen öfter mal das Auto stehen lassen und aufs Fahrrad umsteigen: Vom 5. bis zum 25. Juni beteiligt sich die Stadt Münster zum zweiten Mal an der Aktion "Stadtradeln", die das globale Netzwerk "Klima-Bündnis" jährlich organisiert. Das Ziel: Für mehr Radverkehr, Klimaschutz und Lebensqualität in die Pedale treten.

Im Juni können alle, die in Münster leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, bei der als Wettbewerb konzipierten Kampagne mitmachen und möglichst viele Fahrradkilometer sammeln. Das hat die Stadt am Donnerstag mitgeteilt. Zugelassen seien Gruppen ab zwei Personen, man könne aber auch als Einzelperson einem bestehenden Team beitreten. Die Teilnehmenden können die zurückgelegten Kilometer per App erfassen lassen oder auf der Webseite eintragen.

Anmeldungen ab sofort möglich

Da Anmeldungen ab sofort auf der Homepage der Stadt möglich sind, hat Malte Konrad vom städtischen Fahrradbüro im Amt für Mobilität und Tiefbau für alle Teilnehmenden einen wichtigen Tipp parat: "Insbesondere bei Teams aus größeren Unternehmen und Einrichtungen bietet es sich an, sich frühzeitig mit den Kolleginnen und Kollegen abzustimmen. Sinnvoll ist es, dass ein Team mit verschiedenen Unterteams gegründet wird. So kann man sich innerhalb der Firma mit anderen Teams messen. Gleichzeitig zählen die in den Unterteams erradelten Kilometer aber auch für das Gesamtteam. Im stadtweiten Ranking der besten Teams ist man dann deutlich schlagkräftiger."

Chance auf eine Prämierung nach dem Wettbewerb haben aber nicht nur große Teams. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeige, dass auch kleinere Mannschaften aus Familien, Freunden oder Vereinen hohe Durchschnittskilometer pro Kopf erreichen können. Darüber hinaus wird unter allen Teilnehmenden wieder Fahrradzubehör verlost. Highlight und Hauptpreis: Ein Hollandrad in Münster-typischen Farben, das durch das heimische Dienstrad-Leasing Unternehmen "Radelnde Mitarbeiter" gesponsert wird.

Weiterführende Schulen zur Teilnahme aufgerufen

Auch die weiterführenden Schulen in Münster sind in diesem Jahr aufgefordert, mit eigenen Klassen-Teams an den Start zu gehen. "Da man die Radkilometer auch alleine oder zu zweit sammeln kann, funktioniert das Konzept auch in Corona-Zeiten. Für die radaktivsten Schulklassen winkt zudem ein Zuschuss für die Klassenkasse", so Malte Konrad. Auf Landesebene wird die Teilnahme von Schulen gefördert, indem diese unter dem Stichwort "Schulradeln" NRW-weit miteinander um die höchsten Kilometerleistungen wetteifern.

Im letzten Jahr hatte sich die Stadt Münster erstmals an der Aktion "Stadtradeln" beteiligt. Mehr als 4000 Teilnehmende erradelten dabei 915.000 Radkilometer. Der Wettbewerb soll in Zukunft regelmäßig stattfinden. Wie im Vorjahr unterstützt auch der ADFC Münsterland die Aktion.