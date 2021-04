Rein rechnerisch und im Idealfall kommt in Deutschland auf 140.000 Menschen ein Bundestagsabgeordneter. Übertragen auf Münster würde dies bedeuten, dass – wiederum rein rechnerisch – 2,2 Mandatsträger im deutschen Bundestag als Heimatort Münster angeben würden. Doch Münster ist seit Jahrzehnten überproportional gut in der Bundespolitik vertreten. Aktuell kommen drei Abgeordnete aus Münster, und zwar Sybille Benning (CDU), Maria Klein-Schmeink (Grüne) und Hubertus Zdebel (Linke). Es gab schon mal Zeiten, da waren es vier. Doch seit dem Ausscheiden von Daniel Bahr 2013 ist Münsters FDP nicht mehr in Berlin präsent.