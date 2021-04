Till Weigert ist immer noch gut zu verstehen. Zwar lebt der Münsteraner seit dreieinhalb Jahren in Wien, seinen münsterländischen Zungenschlag hat er aber noch nicht gegen den Wiener Schmäh eingetauscht. In erster Linie ist er zum Studieren nach Österreich gegangen, zudem hat der Bassist mit der Band Seaside King sein musikalisches Zuhause gefunden. Schon in Münster hat der angehende Vermessungsingenieur den Bass in Bands gespielt.