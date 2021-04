Darum geht es im Musiktheater-Stück „Candide“: Lehrer Pangloss möchte seine optimistische Lebensphilosophie an seine Schüler Candide, dessen heimliche Liebe Cunegonde sowie an die jungen Männer Paquette und Maximilian weitergeben. Er ist überzeugt, dass sie alle in der „besten aller Welten leben“, was sich im Verlauf der Handlung auf schmerzliche Weise als philosophisches Konstrukt ohne Realitätsbezug entpuppt. Der Krieg versprengt die jungen Menschen in alle Windrichtungen und lässt sie am eigenen Leib den Schrecken der Zeit erfahren. Trotz aller Turbulenzen finden sie einander wieder und beginnen ein neues Leben.