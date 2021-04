Ein heftiger Sturm riss Anfang 2018 am Prozessionsweg eine mehr als 20 Meter hohe Linde um. Drei Jahre später haben deren Überreste einen neuen Platz gefunden: Ein Teil des Stammes ist in vier dicke Scheiben zerlegt worden, die nun vor dem „Haus zum guten Hirten“ stehen. Das Alter des Baumes lässt sich exakt bestimmen. 1868 wurden „60 Lindchen am Stationenweg“ gepflanzt, hat Elisabeth Hemfort von der Initiative Prozessionsweg St. Mauritz herausgefunden. „So steht es im Rechnungsbuch der Pfarrgemeinde“, berichtet sie. In jener Zeit gewannen die Wallfahrten nach Telgte wieder zunehmend an Bedeutung, mit der Allee wurde der Weg Richtung Osten gewiesen.