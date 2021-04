Eigentlich hat Dr. Hendrik Oen ein paar Tage verlängerten Osterurlaub. Doch das Impfen gegen Corona geht vor. Der Bezirksstellenleiter der Kassenärztlichen Vereinigung Münster setzte bis zum Mittag bei 60 berechtigten Patientinnen und Patienten eine Spritze in den linken Oberarm. Münsters Hausärzte haben am Dienstag endlich mit dem großangelegten Impfen gegen die Pandemie beginnen können. Rund 5000 Dosen Astrazeneca gehen in dieser Woche in alle örtlichen Hausarztpraxen, 40 sind bereits versorgt worden. „Die Impfdosen können sofort verimpftwerden“, sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer.