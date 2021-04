In Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es laut einer Mitteilung der Stadt erneut einen Todesfall gegeben. Demnach ist eine Frau im Alter von 67 Jahren auf der Intensivstation eines münsterischen Krankenhauses an Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der seit Ende März 2020 an oder mit Covid gestorbenen Münsteranerinnen und Münsteraner auf 106.

29.000 Schnelltests am Osterwochenende

Derweil sind bereits 54.500 Menschen in Münster gegen eine schwere Covid-Erkrankung erstgeimpft worden, teilte die Stadt mit. Zwischen Karfreitag und Dienstag seien in Münster rund 29.000 Schnelltests bei symptomfreien Personen durchgeführt worden, davon fielen 49 Tests positiv aus. Es folgen PCR-Tests zu Abgleich und Prüfung.

Weitere Corona-Kennziffern für Münster

Registrierte Neuinfektionen: 44

Aktuell infizierte Münsteranerinnen und Münsteraner: 458 (Dienstag: 438)

Gesamtzahl aller labordiagnostisch bestätigten Fälle: 6.539

Gesamtzahl aller genesenen Patienten: 5.975

An/mit Corona gestorbene Personen: 106

7-Tage-Inzidenz (laut LZG): 52,0

Covid-Patienten im Krankenhaus: 38, davon auf Intensivstation: 15, davon beatmet: 9

Die Stadt Münster hat eine interaktive Karte mit den Standorten kostenfreier Corona-Testungen eingestellt, die dauerhaft aktualisiert wird.