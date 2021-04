Am Montag (12. April) startet an der Westfälischen Wilhelms-Universität die Vorlesungszeit, es beginnt das dritte Corona-Semester. Wieder werden die Studierenden den ganz überwiegenden Teil der Lehrveranstaltungen online verfolgen. „Bis Pfingsten in allen Fächern ganz sicher“, sagt WWU-Sprecher Norbert Robers. Die Corona-Schutzverordnung für die Hochschulen in NRW lasse leider keine andere Möglichkeit zu. Immerhin einen Vorteil sieht Robers; „Der digitale Lehrbetrieb ist eingespielt, online Lernen und Lehren für die meisten inzwischen Routine.“ Planungssicherheit Die große Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät hat sich schon vor Semesterbeginn auf den Digitalbetrieb bis zum Semesterende festgelegt – auch wenn bis dahin wieder mehr Präsenz möglich sein sollte. „So haben alle Beteiligten Planungssicherheit“, begründet Robers.