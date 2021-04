Beitragspause für Vereinsmitglieder

Vor ziemlich genau 70 Jahren wurde der Schützenverein Hubertus Angelmodde aus der Taufe gehoben. Am 17. März 1951 hatte man interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Gründungsversammlung in die Gaststätte Römerwirt eingeladen. Zum vorläufigen ersten Vorsitzenden wählten die 35 Anwesenden damals Georg Muhr. Nur wenige Tage später, am 31. März 1951, fand die erste Mitgliederversammlung des Vereins statt, auf der man das Offizierskorps sowie den Vorstand wählte und den Mitgliederbeitrag auf sechs Deutsche Mark festlegte. Das erste Schützenfest des Vereins war am 8. und 9. Juli 1951. Willi Kneilmann errang die Königswürde. Auf dem Königsball von Eberhard und Helga Piontek im Jahre 1984 kamen Udo Taute, Jürgen Walter und Dieter Beumer auf die Idee, einen Spielmannszug für den Schützenverein zu gründen. Der Spielmannszug Wilmsberg half in der ersten Zeit mit Instrumenten aus.