Jana Schroeder ist seit Beginn der Corona-Pandemie eine vielzitierte Stimme. Die 40-Jährige, die in Nienberge aufgewachsen ist und noch heute mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Münster lebt, ist nicht nur Fachärztin für Virologie, sondern auch Chefärztin für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie im Klinikverbund der Stiftung Mathias-Spital am Standort Rheine. Im Interview mit unserer Zeitung gibt Schroeder ihre Einschätzungen zu politischen Entscheidungen und der derzeitigen Situation in der Pandemie. Frau Schroeder, sind Sie ein politischer Mensch? Schroeder: Ich verfolge das politische Geschehen jetzt genauer als vor der Pandemie, aber ich habe mich immer schon für Politik interessiert. Sie wurden vor wenigen Wochen damit zitiert, die Politik habe sich von der Wissenschaft entkoppelt. Schroeder: Ich bin der Meinung, dass Politiker einen schwierigen Job haben. Wer viele Entscheidungen trifft, trifft eben auch schon mal eine Fehlentscheidung. Grundsätzlich kann man es auch nicht allen Leuten Recht machen. Aber es nicht allen Recht zu machen, ist die eine Sache, es keinem Recht zu machen, ist die andere.