Auch in Corona-Zeiten nimmt das Stadtmuseum Münster seinen Kultur- und Bildungsauftrag ernst und arbeitet hinter den Kulissen an neuen Angeboten, so auch für Schulklassen. Deshalb möchte das Museum Lehrerinnen und Lehrern aller Jahrgangsstufen die Ausstellungen und insbesondere das museumspädagogische Angebot in einer Online-Veranstaltung näherbringen.

Die Moderatorinnen Regine Schiel und Claudia Holze-Thier stellen in „Stadtmuseum digital“ den besuchsbegleitenden Multimediaguide vor, heißt es in einer Pressemitteilung. Zudem wird erläutert, wie sich Lehrkräfte auf der Website des Stadtmuseums informieren und den Besuch ihrer Schulklasse anmelden können. Dazu gehört auch die Nutzung der museumseigenen Online-Medien mit wissenschaftlichen Aufsätzen zu Ereignissen, Orten und Objekten aus Münsters Stadtgeschichte.

Online durch die Playmobil-Ausstellung

Ausblicke auf bestehende und kommende Ausstellungen sowie deren pädagogisches Begleitprogramm sind ebenfalls Teil der Online-Veranstaltung. Ein Beispiel dafür ist die Ausstellung „Stadtgeschichte(n) Münster – Playmobil-Sammlung Oliver Schaffer“, in der spielerisch mit Hilfe von Playmobil-Figuren Münsters Stadtgeschichte chronologisch erzählt wird.

Lehrkräften stehen zwei inhaltsgleiche Termine am 14. und 15. April (Mittwoch und Donnerstag, jeweils 15 bis 16 Uhr) zur Verfügung. Die Veranstaltungen werden online über Microsoft Teams durchgeführt. Ein eigenes Teams-Konto wird nicht benötigt; es kann über den Webbrowser teilgenommen werden. Eine Webcam ist optional.

Interessierte Lehrkräfte können sich mit Nennung ihrer Schule bis Montag (12. April) für einen Termin unter schiel@stadt-muenster.de anmelden.