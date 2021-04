An diesem Montag beginnt für Jura-Student Alexander Hase sein drittes Semester. In normalen Zeiten wäre die Lieblingskneipe wohl bereits identifiziert, Freunde für die kommenden Jahre wären gefunden und die ersten großen Partys längst gefeiert. Doch für die Studenten, die mit dem ersten Lockdown im April 2020 ihr Studium aufnahmen, ist alles anders. „Ich war in Münster noch in keiner Kneipe und erst einmal zu einer Präsenzklausur in einem Hörsaal“, sagt Alexander Hase.