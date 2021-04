Mit virtuellen und digitalen Räumen ist das „Center for Literature“ (CfL) mit Sitz auf Burg Hülshoff seit seinen ersten Schritten im Jahr 2018 vertraut. Dieser Umstand kam dem CfL-Geschäftsführer Dr. Jörg Albrecht und seiner mittlerweile auf saisonal bis zu 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsenen Crew gerade in Corona-Zeiten entgegen, um literarisches Leben, Lesen und Interaktion auch in Zeiten von Distanzregelungen am Laufen zu halten. Wer schon in der Anfangszeit des „CfL“ wohl nicht ganz zu Unrecht das Gefühl hatte, auf einen recht hermetischen und digitalverliebten Kosmos einer kleinen eingeweihten Literatur-Elitegruppe zu stoßen, darf jetzt zumindest langsam aufatmen.