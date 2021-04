Neuer Münster-«Tatort» am 2. Mai: «Vadder» Thiel im Einsatz

Münster (dpa) - Ein ARD-Quotenhöhepunkt steht am 2. Mai an: Dann läuft im Ersten der nächste Münster-«Tatort» mit Axel Prahl als Kommissar Frank Thiel und Jan Josef Liefers als Rechtsmediziner Prof. Karl-Friedrich Boerne. Eine besondere Rolle im Krimi «Rhythm and Love» hat dem WDR zufolge diesmal Claus D. Clausnitzer (82) als Herbert «Vadder» Thiel.