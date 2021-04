Spülbohrung am Industrieweg sorgt für Straßensperrung

Münster -

Autofahrer müssen sich am Industrieweg in den kommenden Monaten auf Umleitungen einstellen. Die Stadtnetze Münster verlegen in dem Bereich neue Fernwärmeleitungen. Betroffen von der Sperrung ist die Abbiegung auf die Umgehungsstraße B 51.