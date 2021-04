Gegen eine Tagesmutter in Hiltrup wurde Anzeige erstattet. Sie soll weinende Kleinkinder eingesperrt und ihnen den Mund zugeklebt haben. Das berichten zwei Augenzeuginnen. Allerdings: Ihre Beobachtungen liegen bereits mehrere Jahre zurück und das Jugendamt der Stadt Münster konnte keine Verfehlungen nachweisen. Jetzt ermittelt die Polizei. Wie glaubhaft sind die Vorwürfe? Warum kommen sie erst jetzt, Jahre später, auf den Tisch? „Das war falsch von mir“, sagt eine der beiden Zeuginnen gegenüber unserer Zeitung. „Manchmal ist man so eng miteinander verstrickt, dass man nicht sofort so handelt, wie man es in dem Moment eigentlich tun müsste.“ Die Zeugin gehört zum näheren Umfeld der Tagesmutter.