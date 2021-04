Bußgeld-Androhung ist „Aufreger“ bei Eltern

Lockern oder verschärfen – wenn wir eins in der nun mehr als ein Jahr währenden Pandemie gelernt haben: Es gibt kein allgemeingültiges richtig oder falsch – und der Umgang mit den Schulen ist zum größtmöglichen Zankapfel geworden. Beispiel? Vor genau einer Woche waren die nicht rechtzeitig an die Schulen verschickten Tests und die dadurch verschobene Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts der – zurecht – große Aufreger. Jetzt, die Tests sind mittlerweile angekommen, wird die erregte Debatte darüber geführt, ob es angesichts der hochschnellenden Inzidenz überhaupt verantwortbar ist, die Kinder in die Schulen zu lassen. Dazu mischen sich Stimmen von Eltern ins Konzert, die gegen die Testpflicht opponieren.

Klar aber ist: Wenn man überhaupt Schule in Präsenz planen will, geht es nicht ohne verpflichtende Tests in kurzen Abständen. Bisher wurden durch die freiwilligen Tests an den Schulen nicht allzu viele Infektionsfälle aufgedeckt. Nun aber werden, vorausgesetzt, die Testlieferung kommt nicht wieder uns Stocken, alle Kinder und Jugendlichen zweimal wöchentlich getestet. Besser wäre täglich, aber die Unsicherheit der Momentaufnahme, die ein Selbsttest liefert, wird so immerhin relativiert. Die Dauer-Testung ist auch unverzichtbar um Kinder und Jugendliche, für die es in absehbarer Zeit keine Impfung gibt, vor einer Ansteckung und im Einzelfall auch drohender schwerer Erkrankung zu schützen.

Die Stadtelternschaft bringt in dieser Lage wieder die Anschaffung von Luftfiltergeräten für die Schulräume ins Gespräch – und Aerosol-Forscher geben ihnen recht, dass dies vielleicht doch keine unnütze Anschaffung sein könnte. Die Pandemie wird die Schulen noch länger begleiten.