„Wir sind überzeugt: Bei dem Versuch, eine Gesamtschule in Roxel zu gründen, verlieren alle, insbesondere aber Billerbeck und die umliegenden Kommunen im Kreis Coesfeld.“ Mit klaren Worten wenden sich sechs Bürgermeister aus Havixbeck, Billerbeck, Senden, Nottuln, Altenberge und Laer gemeinsam mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr in einem Brief an Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Zum Hintergrund: In Münster können jährlich rund 270 Schülerinnen und Schüler nicht an den bestehenden Gesamtschulen aufgenommen werden und die Stadt sucht nach einem Standort. Im Gespräch ist neben Gremmendorf vor allem Roxel , wo die Sekundarschule ausläuft und die weitere Nutzung des Schulgebäudes offen ist.