119 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Am Montag hat die Stadt Münster einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. "Ein Mann ist im Alter von 75 Jahren an Covid-19 im Uniklinikum gestorben", heißt es in einer Mitteilung. Seit Beginn der Pandemie sind damit 110 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben. Am Sonntag hatte es ein Gedenken an die Corona-Toten gegeben.

Am Wochenende wurden in Münster insgesamt 119 Neuinfektionen sowie 100 Gesundmeldungen bestätigt. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (17. April): 51 Neuinfektionen und 26 Gesundmeldungen,

Sonntag (18. April): 33 Neuinfektionen und 35 Gesundmeldungen,

Montag (19. April): 35 Neuinfektionen und 39 Gesundmeldungen.

Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie 7119 Corona-Infektionen bestätigt. 6449 Menschen sind nach Angaben der Stadt mittlerweile wieder genesen. Aktuell sind 560 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich infiziert. Am Freitag waren es 542.

Inzidenz liegt bei 99,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster liegt laut Landeszentrum Gesundheit am Montag bei 99,9. Am Sonntag lag sie bei 96,1, am Samstag bei 100,9. Seit dem heutigen Montag gilt jedoch die Notbremse - so ist zum Beispiel das Einkaufen in zahlreichen Geschäften nur noch mit tagesaktuellem, negativen Corona-Test möglich .

In den Krankenhäusern in Münster werden derzeit 43 Covid-19-Patienten behandelt, 17 davon auf Intensivstationen. Zwölf Menschen müssen nach Angaben der Stadt künstlich beatmet werden. Bislang sind in Münster 85.000 Menschen mindestens erstgeimpft worden, davon rund 12.300 in ärztlichen Praxen.