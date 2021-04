Das Wort Müll­deponie ist in Münster eigentlich (fast) schon aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Das hängt damit zusammen, dass auf der Zentraldeponie in Coerde seit 2016 überhaupt kein Restmüll mehr anfällt. Er wird erst sortiert und dann in Hengelo verbrannt. Gleichwohl haben die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWM) jetzt ein Ratspapier vorgelegt, in dem es um „Bau und Betrieb des vierten Bauabschnitts“ auf der Deponie in Coerde geht.