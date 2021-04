23 angehende Abiturienten in Münster in Quarantäne

Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist am Dienstag in Münster leicht gestiegen. Die Stadt meldete am Mittwoch 585 Infizierte, am Vortag waren es 560. Im Vergleich zu Montag hat es 50 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Ihnen stehen 25 Gesundmeldungen gegenüber.

Derweil befinden sich 23 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums St. Mauritz, die am Freitag ihre erste Abiturklausur schreiben müssen, sowie eine Lehrkraft der Schule in Quarantäne. Ein Schüler war positiv getestet worden, bestätigte am Dienstag das Gesundheitsamt. Schulleiterin Anke Wilkens teilte auf Nachfrage mit: „Allen geht es gut.“ Sie ging davon aus, dass alle an der Abiturklausur teilnehmen können.

Corona-Infektionen in Flüchtlingsunterkunft

Aus der Flüchtlingsunterkunft Schaumburgstraße wurden unterdessen zehn positive PCR-Tests gemeldet. Die komplette Einrichtung steht unter Quarantäne.

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster bislang 7169 Corona-Infektionen bestätigt. 6474 Menschen haben die Infektion wieder überstanden. 110 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben. Die Zahl der Todesfälle blieb am Dienstag unverändert.

45 Covid-Patienten im Krankenhaus

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster liegt weiterhin knapp unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das Landeszentrum Gesundheit meldete am Morgen einen Wert von 99,3 (-0,6). Da der Wert Ende der vergangenen Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 lag, gilt seit Montag die Corona-Notbremse. Viele Geschäfte und Einrichtungen dürfen nur noch mit tagesaktuellem negativen Corona-Test besucht werden.

In den münsterischen Krankenhäusern werden derzeit 45 Covid-19-Patienten behandelt, 19 davon auf Intensivstationen. Elf Menschen müssen nach Angaben der Stadt künstlich beatmet werden.

Bereits 93.000 Personen sind in Münster mindestens ein Mal geimpft worden – davon 13.200 in den Hausarzt-Praxen, 13.400 über Mobile Teams, 13.500 in hiesigen Krankenhäusern und 53.000 im Impfzentrum.