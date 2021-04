Annette Krzanowski und Tim Klöpper haben den Job gewechselt. Sie trat im Januar, er im Februar eine Stelle als Referentin bzw. Referent im Kampagnen-Management bei West-Lotto in Münster an. Eigentlich nichts Ungewöhnliches – wäre da nicht die Pandemie. Denn ein Jobwechsel in Corona-Zeiten bedeutet oft Headset statt Händeschütteln. Betriebsbegehung? Fehlanzeige. Für Annette Krzanowski und Tim Klöpper fand das „Onboarding“ – also die Einführung in den Betrieb – zumeist im Videochat, telefonisch oder per E-Mail statt.