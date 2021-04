Es sind in der Pandemie schwierige Zeiten für alle Studierenden, die es für ein oder zwei Semester oder länger ins Ausland zieht. Ebenso für Studierende aus dem Ausland, die etwa mit dem Erasmus-Programm der EU eine Zeit lang in Münster studieren wollen. Dem fast ausschließlich digitalen Studium zum Trotz, sind 50 Studentinnen und Studenten jetzt zum Sommersemester ganz leibhaftig an die Westfälische Wilhelms-Universität (WWU) gekommen. Das International Office der WWU informierte nun im Rahmen einer digitalen Willkommensveranstaltung über das Studium und das Leben in Münster. Die Mehrzahl der Studierenden – insgesamt 120 – nehmen am Erasmus-Austauschprogramm der Europäischen Union teil. Es studieren aber auch sogenannte „Incomings“ aus nicht-europäischen Ländern für ein oder zwei Semester an der WWU. Im Anschluss an die Begrüßungswoche werden die meisten von ihnen an einem einwöchigen Intensivsprachkurs teilnehmen, berichtet die Uni. 80 kommen zum kompletten Studium Zusätzlich zu den Austausch-Studierenden starten rund 80 internationale Studierende im Sommersemester, die ihr komplettes Bachelor-, Master- oder Staatsexamen-Studium an der WWU absolvieren. Im Rahmen des „Buddy-Programms“ unterstützen zusätzlich WWU-Studierende alle internationalen Studierenden, beispielsweise in den Sprachkursen oder beim Kennenlernen der Uni und der Stadt – auch wenn vieles nur digital durchgeführt werden kann. Der Erasmus Münster e.V. bietet ebenfalls verschiedene Formate zur Vernetzung von deutschen und internationalen Studierenden an. Viele der internationalen Studierenden sind aktuell noch in ihren Heimatländern, planen jedoch, bald nach Münster zu kommen, sobald die Einreiseregelungen und langwierigen Visumsvergaben entspannter verlaufen. Kanada: Treffen am Lagerfeuer Leah Zink studiert Biowissenschaften – jetzt absolviert sie einen Teil ihres Studiums in British Columbia (BC), Kanada. „Generell ist die Situation in BC relativ entspannter als in Deutschland. Bisher waren die Geschäfte offen und die Restaurants haben erst um 22 Uhr geschlossen. Aktuell ist die Situation jedoch wieder angespannter.