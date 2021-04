Ab Montag (26. April) wird in Höhe der Hüfferstraße 20 vom Amt für Mobilität und Tiefbau ein Hausanschluss erneuert. Die Arbeiten dauern laut einer städtischen Mitteilung voraussichtlich bis zum 30. April (Freitag). Während der Bauzeit ist die Hüfferstraße stadteinwärts hinter der Einmündung Himmelreichallee gesperrt. Eine Umleitung Richtung Zentrum ist ausgeschildert.

Stadtauswärts ist die Hüfferstraße durchgängig befahrbar. Alle anliegenden Grundstücke bleiben erreichbar. Fußgänger und Fußgängerinnen sowie Radfahrende können die Baustelle ungehindert passieren.

Busse fahren Umleitungen

Von der Sperrung sind auch die Stadtbusse betroffen, mehrere Linien müssen nach Angaben der Stadtwerke eine Umleitung fahren. Ab Montagmorgen um 7 Uhr fahren die Linien 11, 12, 13, 22 und N80 zwischen den Haltestellen Hüfferstiftung und Picassomuseum in Fahrtrichtung Innenstadt über Himmelreich- und Adenauerallee sowie Aegidiistraße auf dem Linienweg der Linie 14.

"Die Linien können die Haltestellen Landgericht/Schlossplatz Süd und Krummer Timpen in Richtung Innenstadt nicht anfahren, am Aegidiimarkt halten sie am Bussteig C auf der Aegidiistraße", heißt es in der Mitteilung. Als Ersatz empfehlen die Stadtwerke die Haltestellen Hüfferstiftung oder Zentralfriedhof (für Landgericht) und Aegidiimarkt (für Krummer Timpen). In Fahrtrichtung Coesfelder Kreuz fahren die Busse wie gewohnt.