Zahl der aktuell Infizierten steigt weiter an

Die Zahl der Menschen, die aktuell mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in Münster am Donnerstag weiter angestiegen. Die Stadt meldete am Mittag 656 Corona-Infizierte, am Mittwoch waren es 629. So viele Infizierte hat es in Münster zuletzt Anfang Januar gegeben (7. Januar: 655).

Am Donnerstag wurden 71 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Seit Beginn der Pandemie hat es somit bislang 7310 bestätigte Corona-Infektionen in Münster gegeben. Davon sind 6544 Menschen mittlerweile wieder genesen. Das sind 44 mehr als noch am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert: 110 Münsteranerinnen und Münsteraner sind seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorben.

Inzidenz weiter knapp unter 100

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen und liegt nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit (LZG) bei 97,1. Am Mittwoch hatte das LZG die Inzidenzen der Vortag nachträglich nach oben korrigiert. Seit Mittwoch liegt der Wert wieder unterhalb von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen.

Weitere Info-Links Eine Übersicht der Stellen für eine kostenfreie Corona-Testung unter https://www.muenster.de/corona_testungen.html Die Stadt Münster hat eine interaktive Karte mit den Standorten kostenfreier Corona-Testungen eingestellt, die dauerhaft aktualisiert wird:

https://geo.stadt-muenster.de/coronatests/ Klärung von Einzelfallentscheidungen zu Corona-Schutzimpfungen unter https://www.muenster.de/corona_einzelfall.html Die jeweils aktuelle 7-Tages-Inzidenz auf der Seite des Landeszentrums Gesundheit NRW unter https://www.lzg.nrw.de/covid19/daten/laborbest_faelle_sars-cov-2.pdf Weitergehende Informationen zum Impfzentrum erhalten Sie in unseren FAQ unter www.muenster.de/corona_impfung ...

In den Krankenhäusern im Stadtgebiet werden nach Angaben der Stadt derzeit 39 Covid-Patienten behandelt. 18 Patienten liegen auf Intensivstationen, zwölf müssen künstlich beatmet werden. Nach Angaben der Stadt sind in Münster zudem bereits 98.000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, 28.600 Menschen sind bereits vollständig immunisiert.