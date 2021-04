Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz AG werden die Züge der Linie RB 67 vom 29. April bis zum 6. Mai zwischen Münster-Hauptbahnhof und Telgte ausfallen. Die Eurobahn hat für die ausfallenden Halte einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen Reisenden auf der Homepage der Eurobahn zur Verfügung. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 0800/38762246 informieren. Ersatzhaltestellen werden in Münster an der Haltestelle „Von-Steuben-Straße“ (am Parkhaus) und in Telgte an der Haltestelle „Bahnhof“ eingerichtet.