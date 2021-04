Der "Girls' und Boys' Day" in Münster hat wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr größtenteils online stattgefunden. Zum jährlichen Aktionstag, an dem Jugendliche geschlechtsuntypische Berufe erkunden können, standen in Münster laut einer städtischen Pressemitteilung über 800 Angebote zur Auswahl, der allergrößte Teil davon digital.

Von der Batterieforschung über Straßenbau, Siebdruck, Physik bis zum Garten- und Landschaftsbau stand für die Schülerinnen am Girls‘ Day eine breite Palette an Berufen zum Kennenlernen bereit. Schüler konnten am Boys‘ Day in die Bereiche der Sozialen Dienste, des Büromanagements oder der Pflege hineinschnuppern.

Physiker-Beruf digital kennenlernen

Yannick Renard vom Amt für Gleichstellung der Stadt Münster koordinierte dieses Jahr erstmals den Boys‘ Day vor Ort: "Es freut uns ganz besonders, dass trotz der widrigen Umstände in diesem Jahr viele Betriebe und Einrichtungen geschlechtsuntypische Berufseinblicke für die Jugendlichen angeboten haben." Zwar könnten digitale Angebot nur bedingt die praktische Erfahrung vor Ort ersetzen, doch bringe die Umsetzung via Streaming auch neue Erfahrungen, die helfen könnten, zukünftige Aktionstage mit unterschiedlichen Beteiligungsformaten zu gestalten.

Um den Praxis-Anteil im Online-Angebot zu auszubauen, hat zum Beispiel der Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) im Vorfeld kleine Päckchen mit einem Bausatz für eine Solar-Blume an die 20 Teilnehmerinnen versandt. Mit der Anleitung per Videokonferenz konnten die Solar-Blumen dann zusammengebaut werden.

Schülerinnen am Mini-Bagger

Auch die Schule für Modemacher setzte in diesem Jahr auf digitale Kreativität. Im Modezeichnen-Workshop "Coole Hoodies, Hemden und Baggies" vermittelte Marion Beermann die Grundlagen zur Erstellung von Modezeichnungen für Herrenoberbekleidung. Die teilnehmenden Jungen lernten dabei, die Proportionen einer Männerfigur zeichnerisch umzusetzen und somit "Mode aufs Papier" zu bringen.

Die Firma Ahrens Garten- und Landschaftsbau bot einige der wenigen Plätze vor Ort an, im Freien und mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen. Auszubildende Melina Meier und Bauleiter Bastian Mefus stellten den Betrieb vor, zeigten, wie gepflanzt wird und erläuterten den Einsatz des Mini-Baggers – ausprobieren inklusive.