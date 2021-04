Die Schilder sind riesengroß – und die Diskussion ist es auch. Seit einiger Zeit dürfen Radfahrerinnen und Radfahrer auf der Wolbecker Straße – in dem Teilstück zwischen der Einmündung Bremer Straße und dem Hansaring – wahlweise auf dem Radweg oder auf der Fahrbahn fahren. Die eigentlich bestehende Pflicht, den Radweg zu benutzen, ist damit ausgesetzt. Doch wie verhalten sich nun die Radler? Nehmen sie das neue Angebot an oder sind die Schilder ein Schildbürgerstreich, wie Kritiker vermuten, weil Radler zu etwas aufgefordert werden, was sie gar nicht wollen?