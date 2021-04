Weil er zwei Minderjährige veranlasst hat, als Prostituierte zu arbeiten , hat das Landgericht Münster einen 24-jährigen Serben am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Die dritte Strafkammer sah den Vorwurf der schweren Zwangsprostitution in zwei Fällen als erwiesen an. Eine mitangeklagte 22-jährige Deutsche sprach das Gericht wegen der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger für schuldig.