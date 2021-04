Die Feuerwehr Münster ist am Abend um 19.35 Uhr zum Potthoffweg ausgerückt. Dort hatte eine Erdbaufirma bei Bauarbeiten in 140 Meter Tiefe eine Gasblase angebohrt. Solche unterirdischen Blasen seien natürliche Phänomene, heißt es bei der Feuerwehr, die keine Gefahr für Anwohner sieht. Aus dem Bohrloch träten geringe Mengen von Methangas aus. Das Gas sei auch nur in unmittelbarer Nähe der Austrittsstelle messbar. Das Amt für Bergbau sei eingeschaltet worden. Ein Einsatzwagen blieb vorerst vor Ort.