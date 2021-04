Eigentlich sollte Erdwärme durch die Bauarbeiten am Potthoffweg im Rumphorstviertel gefördert werden, die beauftragte Bohrfirma stieß aber am Donnerstagabend in 140 Metern Tiefe zunächst einmal auf Erdgas. Und das machte ab etwa 19.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz nötig. Denn austretendes Methangas ist explosiv.

Die Mitarbeiter der Baufirma bemerkten den „Erdgasfund“ weil sich im Bohrwasser Blasen bildeten. Die Berufsfeuerwehr Münster rückte an – und ein Trupp unter Atemschutz stellte durch Messungen fest, dass Explosionsgefahr nur im direkten Umfeld des Bohrloches bestand. Ein hinzugezogener Mitarbeiter der Stadtwerke kam laut Feuerwehr zu derselben Einschätzung. Das Methangas ließ sich nur in unmittelbarer Nähe des Bohrlochs nachweisen, die damit beauftragte Firma hatte nach Angaben der Feuerwehr Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, die Feuerwehr sorgte für den Brandschutz.

Bohrloch mit Zement verschlossen

Für die Beurteilung der Situation und weiteren Vorkehrungen wurde noch in der Nacht ein Mitarbeiter von der Abteilung Bergbau und Energie der Bezirksregierung Arnsberg hinzugezogen. Nach Rücksprache mit der Bohrfirma wurde das Bohrloch schließlich durch eine Art Zement verschlossen und der Austritt des Erdgases verhindert, berichtet die Feuerwehr.

Erdgasblasen unter dem Münsterland sind nicht selten. Im Rumphorstviertel die fossile Energie zu fördern, ist aber keine Option. Erdgasfracking ist wegen der damit verursachten Umweltschäden im Münsterland und der Stadt Münster verboten.