Mehr als 100.000 Menschen in Münster gegen Corona geimpft

Die Stadt selbst bezeichnet es als "Meilenstein der münsterischen Impfkampagne" und als "wichtiges Signal an die Bevölkerung": Am Freitag sind mehr als 100.000 Menschen in Münster mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach Angaben der Stadt sind 29.000 Menschen bereits vollständig immunisiert. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer übergab am Morgen einen Blumenstrauß als symbolische Geste an Karin und Hartmut Weigelt.

Die Stadt gibt die gerundeten Impfzahlen am Freitag wie folgt an:

Im Impfzentrum : 55.600

: 55.600 In den Praxen : 17.600

: 17.600 In den Krankenhäusern : 13.800

: 13.800 Über Mobile Teams : 13.700

: 13.700 Gesamt:100.700

"Wir verstehen die Impfkampagne nicht als bloßes Zahlenwerk, sondern sehen die Menschen dahinter. Für die Münsteranerinnen und Münsteraner bemühen wir uns im Krisenstab seit nunmehr 14 Monaten um einen guten und richtigen Weg im Umgang mit der Pandemie", so Heuer, "dass aufgrund vieler neuartiger Bedingungen nicht immer alles für alle nachvollziehbar ist, liegt in der Natur der Sache. Da setzt das heutige Datum ein kräftiges Ausrufezeichen."

Jeder dritte Münsteraner bereits geimpft

Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Münster gegen Covid geimpft. Anfänglich noch mit 180 Impfdosen am Tag und ausschließlich in stationären Pflegeeinrichtungen, können mittlerweile täglich mehrere Tausend Menschen im Impfzentrum, den hausärztlichen Praxen, in Krankenhäusern und über die Mobilen Teams Schritt für Schritt vor einer schweren Erkrankung durch das Coronavirus geschützt werden, so die Stadt.

Mit Dank: Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer begrüßte am Freitagmorgen Karin und Hartmut Weigelt im Impfzentrum Münster – symbolisch und stellvertretend übergab er einen Blumenstrauß an das Paar. Foto: Stadt Münster

Zum einen erweise sich die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Kassenärztlicher Vereinigung als wichtigstes Instrument bei der Organisation und Verimpfung. Die bislang starke Impfquote von fast 32 Prozent – damit weit über dem Landes- und Bundesschnitt – sei zum anderen nur aufgrund der enormen Impfbereitschaft in Münsters Bevölkerung erreicht worden.

"Beeindruckende" Impfquote in Münster

"Das Impfzentrum Münster hat regelmäßig zusätzlich weitere Impfstoff-Margen beim Land angefordert, um dem Impfwunsch in den von Bund und Land bestimmten Prioritätsgruppen möglichst schnell gerecht werden zu können", teilt die Stadt mit. Aufgrund begrenzter Liefermengen erfolgte die Zuteilung bislang oft nicht wie erhofft. Auch vor diesem Hintergrund sei die Impfquote "beeindruckend", so Wolfgang Heuer. Und weiter: "Wir haben von Beginn an auf absolute Transparenz und Mitnahme der Bevölkerung gesetzt."

Nicht zuletzt habe das im April vom Land einmalig zur Verfügung gestellte Astrazeneca-Sonderkontingent in der Gruppe der Über-60-Jährigen für einen weiteren Anschub bei der Impfquote gesorgt. Je mehr Impfstoff zur Verfügung steht, desto früher werden die Priorisierungsvorgaben aufgehoben.

Abstands- und Hygieneregeln nicht vergessen

"Impfungen sind ein wichtiger Baustein für eine mögliche Rückkehr in den vor März 2020 bekannten Alltag", heißt es weiter. Aus diesem Grund habe die Gesundheitsministerkonferenz jetzt auch die Gleichstellung von vollständig Geimpften mit Negativ-Getesteten beim Zugang zu Angeboten (Einzelhandel, Dienstleistungen etc) beschlossen. Bis eine weitgehende "Herdenimmunität" – trotz neuer Virusvarianten – erreicht sei, dürfe die Bedeutung der Abstands- und Hygieneregeln aber keinesfalls in Vergessenheit geraten.