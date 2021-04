Das am Donnerstag beschlossene Infektionsschutzgesetz sieht in Städten und Kreisen mit einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Corona-Notbremse vor. Dazu gehört unter anderem auch eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Allerdings gibt es aktuell noch Unstimmigkeiten darüber, ob die Inzidenzwerte des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) oder die des Robert-Koch-Instituts (RKI) dazu herangezogen werden müssen. Während das LZG die Zahlen auch rückwirkend korrigiert, bleiben die jeweils gemeldeten RKI-Werte unverändert, heißt es von der Stadt Münster.

Wichtige Entscheidung für Münster

Für die Stadt ist diese Entscheidung des Landes relevant: Denn seit über einer Woche liegen die erstgemeldeten Zahlen fast ausnahmslos unter 100, die vom LZG nachkorrigierten Werte jedoch deutlich darüber. Daran sei nicht nur die Entscheidung über die Notbremse geknüpft, sondern auch die aktuelle Allgemeinverfügung: Gilt die LZG-Systematik, dann kommt die Notbremse am Samstag, gelten die Zahlen des RKI, dann voraussichtlich nicht.

Eine Entscheidung des Landes wird noch im Laufe des Tages erwartet.