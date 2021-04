Abiturprüfung mit Vorspiel: Bevor es am Freitagmorgen für den Abschlussjahrgang im Schlaun-Gymnasium an die Klausuraufgaben im Fach Englisch geht, kommt der Selbsttest. Wer ein corona-negatives Ergebnis hat, darf in die Turnhalle, wo die Tische auf Abstand stehen. Am Ratsgymnasium ist die Mensa zum Prüfungssaal umfunktioniert worden – und hier sind alle 26 Schülerinnen und Schüler angetreten zum Auftakt des Corona-Abiturs. Unter den Englischprüflingen am Ratsgymnasium gibt es auch keine Testverweigerer, wie Schulleiter Hendrik Snethkamp, Sprecher für alle Leiter der städtischen Gymnasien sagt.