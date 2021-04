Gesundheitspolitik ist in Zeiten der Corona-Pandemie ein Top-Thema im Deutschen Bundestag. Das merkt auch die Münsteranerin Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen. Am Ende einer turbulenten Woche, in der das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen wurde, sprach Redakteur Klaus Baumeister mit ihr. Frau Klein-Schmeink, die Bundestagsdebatte über das Infektionsschutzgesetz hat Ihnen in dieser Woche eine hohe Medienpräsenz beschert. Was haben Sie gegen das Gesetz? Klein-Schmeink: Das Gesetz ist nichts anderes als eine Notbremse, ein Notbehelf. Die Notbremse wurde erforderlich, weil viel zu lange viel zu wenig getan wurde.