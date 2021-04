Gegen 23.49 Uhr bemerkte eine Streife der Polizei am Sonntagabend auf der Hafenstraße ein Fahrzeug, das zu schnell Richtung Ludgerikreisel fuhr. Die Ordnungshüter wollten daraufhin den Wagen am Kreisverkehr stoppen, doch entsprechende Zeichen zum Anhalten ignorierte der Fahrer. Stattdessen beschleunigte dieser, raste direkt an der Polizeiwache an der Moltkestraße vorbei zur Weseler Straße und von dort aus mit hoher Geschwindigkeit weiter stadtauswärts Richtung Autobahn 43, berichtet eine Sprecherin der Polizei.

Während der Flucht fuhr der Wagen gleich über mehrere rote Ampeln. Die Polizeistreife verfolgte das Fahrzeug und konnte dieses etwas später dann auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen stoppen. Vier Personen befanden sich im Wagen - ein Insasse leistete plötzlich Widerstand und versuchte, zu Fuß über die Leitplanke in ein angrenzendes Feld zu flüchten. Doch auch dieser Fluchtversuch wurde unterbunden. Hierbei zog sich eine Polizistin eine leichte Verletzung zu.

Ein anschließender Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von 1,66 Promille. Die vier Männer - im Alter von 19, 21, 22 und 32 Jahren - wurden mit zur Polizeiwache genommen, laut Auskunft der Polizei wurden zwei von ihnen als Zeugen vernommen. Der Mann, dessen Flucht verhindert wurde, wurde vorläufig festgenommen.

Die Polizei ermittelt zurzeit die Hintergründe des Vorfalls.