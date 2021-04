Verdachtsstelle am Servatiiplatz

Münster -

Am Servatiiplatz/Ecke Salzstraße liegt etwas tief im Boden. Eine Bombe? Vielleicht – im schlimmsten Fall wird am Mittwoch die ganze Kreuzung gesperrt. Besonders knifflig für die Experten: Direkt an der Fundstelle wächst inzwischen ein stattlicher Baum .