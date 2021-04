Am Wochenende wurden in Münster mehr Gesundungen als Neuinfektionen registriert. Das hat zur Folge, dass die Zahl der Münsteranerinnen und Münsteraner, die aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert sind, zurückgegangen ist. Nach Angaben der Stadt sind mit Stand Montagmittag 648 Menschen nachweislich infiziert. Am Freitag waren es 695.

Seit Freitag wurden 93 Corona-Neuinfektionen und 140 Gesundmeldungen registriert. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Samstag (24. April): 18 Neuinfektionen und 72 Gesundmeldungen,

Sonntag (25. April): 49 Neuinfektionen und 29 Gesundmeldungen,

Montag (26. April): 26 Neuinfektionen und 39 Gesundmeldungen.

Inzidenz in Münster liegt über 100

Seit Beginn der Pandemie wurden in Münster 7470 Corona-Fälle bestätigt. 6712 Menschen haben die Infektion mittlerweile wieder überstanden. 110 Münsteranerinnen und Münsteraner sind an oder mit Corona gestorben. Die Zahl blieb am Wochenende unverändert. In den Krankenhäusern werden laut Homepage der Stadt 39 Covid-19 Patienten behandelt, 14 davon auf Intensivstationen. Acht Menschen müssen künstlich beatmet werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Münster hat am Montag den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Das Landeszentrum Gesundheit (LZG) meldete einen Wert von 106,3 (+7,7 im Vergleich zum Vortag). Wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift auch in Münster die Corona-Notbremse.