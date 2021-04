Die gebürtige Münsteranerin Michèle de Roos und Niko Griesert sind ein Paar. Das haben die Kandidaten der TV-Show „Der Bachelor“ auf Instagram bestätigt. Während der Sendung hatte sich Niko Griesert, Sohn von Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert, noch für Kandidatin Michelle „Mimi“ Gwozdz entschieden.

Michèle de Roos hatte er im Halbfinale eine Abfuhr erteilt, sie ins Finale zurückgeholt, um ihr dort ein zweites Mal das Herz zu brechen. Nun hätten sie sich „ohne Kameras, ohne Mikrofone“ kennengelernt, außerdem habe er sich „sehr bemüht“, wie sie in einem gemeinsam veröffentlichten Video sagt. In dem kurzen Film verraten die Verliebten auch, dass sie in Köln auf Wohnungssuche seien und zusammenziehen wollten.