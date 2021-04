Das Bauvorhaben ist nicht nur besonders groß, sondern auch besonders teuer: Knapp elf Millionen Euro will die Stadt Münster in eine Neun-Gruppen-Kita plus zwei Großtagespflegestellen investieren. Die Einrichtung wird in dem Altbau des Hauptzollamtes an der Sonnenstraße entstehen. Die Kita soll bis zu 165 Kinder aufnehmen können, die beiden Tagespflegestellen sind für jeweils bis zu neun Kinder ausgelegt. Wie aus dem jetzt vorliegenden Ratspapier hervorgeht, soll in der Ratssitzung am 19. Mai der Baubeschluss fallen. Der Start des Kita-Betriebs ist dann für Sommer 2023 vorgesehen.