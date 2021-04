Ein Jahr liegt es inzwischen zurück, als die vier Männer, die an diesem Montag weitgehend schweigend auf der Anklagebank des Landgerichts sitzen, ihre Geburtstage gemeinsam auf eine kaum vorstellbare, abscheuliche Art und Weise in einer Gartenlaube in Münsters Norden gefeiert haben. Zwei kleine Kinder wurden dabei Opfer schwerster sexueller Missbrauchstaten – darunter der damals fünfjährige Sohn von Tobias S. aus Staufenberg. Letzterer wird zum Wochenauftakt am 37. Verhandlungstag 31 Jahre alt.