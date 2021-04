Ihr Lebenselixier ist ganz einfach. Elisabeth Tenkmann genießt täglich viel frische Luft und gönnt sich dazu einen Kakao. Die Jubilarin ist bei ihren kleinen Ausflügen im Kreuzviertel unterwegs. Über Krankheiten möchte sie einfach nicht sprechen. Am heutigen Mittwoch wird Elisabeth Tenkmann 103 Jahre alt.

Ihren Optimismus hat sie bis heute behalten, freut sich Enkelin Beate Samland. „Oma hat nie zurückgeschaut, immer nach vorne.“ So blickt Elisabeth Tenkmann gespannt auf ihren Festtag am heutigen Mittwoch, wenn sie im kleinen Kreis ihren 103. Geburtstag feiert.

Schuhgeschäft an der Steinfurter Straße aufgebaut

In jungen Jahren kam sie nach Münster und lernte ihren Mann Heinrich Tenkmann kennen. Das Ehepaar baute sich an der Steinfurter Straße ein Schuhgeschäft auf. Als Heinrich Tenkmann starb, wurde der Betrieb geschlossen. Die Jubilarin war für die Fußpflege zuständig und kümmerte sich um den Verkauf, den Haushalt und das Essen für die Gesellen. Auch Enkelin Beate hatte sie stets im Blick, die bei ihr aufwuchs. „Heute kann ich ihr alles zurückgeben, was sie für mich getan hat“, sagt Beate Samland. „Oma hat mich gerettet.“ Gemeinsam leben sie im Kreuzviertel.

Elisabeth Tenkmanns Rezept für ihr langes Leben besteht aus Frohsinn, Genügsamkeit und Dankbarkeit für die kleinen freudigen Momente mit der Familie und der Nachbarin sowie des Seniorendienstes und der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe „Von Mensch zu Mensch“. Aber auch ein Schnäpschen gehört dazu.