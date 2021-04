Die Idee vom zweiten Promenadenring für Radfahrer in Münster, den Dr. Norbert Allnoch erstmals vor vier Jahren öffentlich gemacht und unlängst noch einmal in Erinnerung gerufen hat, findet zumindest in der Bürgerschaft Anklang. „Da kommt immer wieder von Leuten: Bleiben Sie dran“, erzählt Allnoch von den jüngsten Reaktionen auf seinen Vorschlag. Aus der Politik hat der Energie-Experte dagegen weiteren Zuspruch nicht vernommen, wie er berichtet. „Im Augenblick habe ich das Gefühl: Corona schlägt alles.“

Dabei hört sich die Idee von einem Promenadenring, der Münsters Außenstadtteile verbinden und mit Radwegeachsen wie Speichen zur Promenade in die Innenstadt führen soll, durchaus reizvoll an. Der Münsteraner Rüdiger Wiechers hat sich jedenfalls sofort begeistern können, als er von diesem Vorschlag jüngst in der Zeitung gelesen hat: „Das gehört in die Fahrradstadt Münster“, gibt sich der frühere Bankmanager, der seit wenigen Jahren mit seiner Frau wieder in seiner Geburtsstadt Münster wohnt, überzeugt.

Wollen Münsteraner immer das Feinste?

Gerne verweist Wiechers auf selbst gemachte Erfahrungen an seinem früheren Wohnort Bad Vilbel nördlich von Frankfurt, wo man auf mehr als 20 Kilometer Länge die umliegenden Stadtteile in der symbolischen Form eines Rades miteinander verbunden habe. Speichen führten von dort in die Kernstadt. Als ehrenamtlicher Beauftragter des Magistrats von Bad Vilbel für Stadtentwicklung war Wiechers damals maßgeblich am Vorankommen des Projekts beteiligt, wie er erzählt. „Wir haben das in die Karte eingezeichnet“, erzählt der 77-Jährige, „und nach eineinhalb Jahren war das fertig.“ Man habe vorhandene Wege genutzt und zwischendurch nur einige Verbindungsstücke asphaltieren müssen.

Dass das Projekt in Münster im Vergleich zu Bad Vilbel ein paar Nummern größer ausfallen dürfte, steht wohl außer Frage. Doch Wiechers will nicht Millionen-Aufwendungen in den Vordergrund gerückt sehen und mahnt: „Die Münsteraner wollen immer das Feinste, das Exklusivste statt das Machbare – am Ende kriegen sie nichts.“