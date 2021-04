Als sich in der riesigen Fußballarena in Düsseldorf gerade einmal 2844 Zuschauer versammelten, um das Drittliga-Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und Preußen Münster zu verfolgen, wurde auch Christoph Metzelder gesehen. Allein sah er sich das Spiel an, weit entfernt von allen anderen Besuchern. Es war der 22. Februar 2020 – schon zuvor war er weitgehend abgetaucht, seitdem ist er gar nicht mehr zu sehen gewesen in der Öffentlichkeit. Am Donnerstag wird Metzelder aber wieder auf der Bildfläche erscheinen: Drei Prozesstage sind bis zum 10. Mai angesetzt im Amtsgericht in Düsseldorf-Oberbilk (Kz. 126 Ds – 71 Js 1108/19 – 590/20) – begleitet von einem gewaltigen Medienaufgebot. Der inzwischen 40 Jahre alte Metzelder muss sich wegen „des Unternehmens, einer anderen Person Besitz an kinderpornografischen Schriften zu verschaffen, in 29 Fällen und Besitzes kinderpornografischer und jugendpornografischer Schriften in einem weiteren Fall“ verantworten.