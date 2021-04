Docklands-Festival könnte später stattfinden

Es ist keine drei Wochen her, dass Münster als eine von mehreren Modellkommunen in NRW ausgewählt wurde. Das mittlerweile aufgrund der steigenden Inzidenz auf Eis gelegte Projekt sah dabei in den ersten Meldungen der Stadt auch ein nicht weiter beziffertes Musikfestival vor. Dabei handelt es sich um das Docklands-Festival, das üblicherweise mit weit über 10.000 Besuchern auf dem Hawerkamp-Gelände gefeiert wird.

Nun wird klar, diese Größenordnung war und ist für dieses Jahr nie angedacht gewesen. Man gehe bei den derzeitigen Planungen von einer Kapazität von unter 5000 Besuchern aus, machte der Betreiber der Veranstaltung, die Dockland GmbH, am Dienstag publik. Diese Größenordnung gilt wohlgemerkt auch noch Stand heute – allerdings mit einer deutlichen Einschränkung.

Festival noch nicht abgeschrieben

Denn bei der derzeitigen Inzidenz sei an eine Veranstaltung in dieser Größenordnung selbstverständlich nicht zu denken, äußerte Dockland-Geschäftsführer Thomas Pieper in dieser Woche gegenüber der Redaktion. Die Gesundheit der Besucher stehe immer im Zentrum, so Pieper. Zudem habe die Branche – Pieper ist auch Clubbetreiber – ja ein originäres Interesse daran, die Inzidenz niedrig zu halten, um wieder einen regelmäßigen Betrieb aufnehmen zu können.

Derzeit bleibt aber nur, sich weiter in Optimismus zu üben. Die Botschaft, die am Dienstag an Kunden und Partner herausging: Man habe das Docklands für dieses Jahr noch nicht abgeschrieben. Klar formuliert man aber auch: „Richtig finden wir, dass die Modellprojekte bei den aktuellen Inzidenzen auf Eis gelegt sind.“ Verschoben sei aber eben nicht aufgehoben. Zumal, und das wurde auch den Festivalplanern erst am Dienstag deutlich, mittlerweile sogar eine Verlegung des Festivals in Betracht kommt.

Gelände auch später verfügbar

Denn am Dienstag signalisierte die Halle Münsterland, dass das Gelände am Hawerkamp an beinahe allen Wochenenden im Juni und Juli zur Verfügung stehe. Bislang war man bei der Dockland GmbH davon ausgegangen, dass man das Festival entweder am 12. Juni oder gar nicht stattfinden lassen könne.

Die neue Nachricht eröffne natürlich auch deutlich mehr Optionen hinsichtlich der Künstlerbuchungen. Die nämlich seien in anderen Ländern längst wieder heiß begehrt, so Pieper. Wichtig für die Organisatoren und Fans: Es ist offenbar möglich, relativ kurzfristig zu agieren. Viel mehr als einen 14-tägigen Vorlauf brauche man nicht, so die Botschaft: „In dem Augenblick, wo die Fallzahlen aufgrund des Impffortschritts und der aktuellen Maßnahmen sinken“, könne man innerhalb von zwei Wochen reagieren.

Würde die Dockland GmbH tatsächlich in diesem Sommer ein Festival realisieren, es wäre nach der weltweiten Aufmerksamkeit durch installierte Tanzkreise im vergangenen Jahr ein weiterer Coup der münsterischen Veranstalter.